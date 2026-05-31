Кузбасс принимает чемпионат России по самбо и боевому самбо среди мастеров памяти Героев России

В многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» стартовал чемпионат России по самбо и боевому самбо среди мастеров в мужском и женском разрядах. Турнир посвящен Героям Российской Федерации и проходит в рамках проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

В соревнованиях принимают участие самбисты из 43 регионов — от Санкт-Петербурга до Амурской области, а также из Казахстана. В числе почетных гостей присутствовали чемпион России, Европы, и мира, обладатель Кубка мира по самбо Мурат Хасанов, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев.

По итогам соревнований сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной России и представят страну на чемпионате мира среди мастеров, который пройдет с 1 по 3 ноября на Кипре.

Яркой эмоциональной частью мероприятия стали показательные выступления участников специальной военной операции. Тимофей Егоров участвовал в боях под Бахмутом, награжден медалью «За отвагу», медалями «За участие в СВО» и «За взятие Бахмута», а также орденом за два ранения. Артем Селезнев награжден Орденом Мужества, медалью «Участник СВО» и памятным знаком Александрийской бригады. Евгений Харитонов награжден медалью Суворова и медалью «За участие в СВО». Владимир Майков — участник боевых действий на территориях Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

Школа самбо в Кузбассе существует на протяжении уже 63 лет — с 1963 года. Сегодня этот вид спорта активно развивается в 14 муниципальных образованиях региона. При поддержке федерального проекта «Za Самбо», инициированного партией «Единая Россия», удается привлекать к занятиям все больше юных кузбассовцев и укреплять спортивные традиции области.

