После вмешательства прокуратуры города Мыски для нужд образовательного учреждения приобретены новые кухонное оборудование и посуда

Прокуратура города Мыски провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних при организации питания в образовательных учреждениях.

Установлено, что в местной школе обучается более 800 детей, учреждение работает в две смены. Однако в ходе проверки выявлено недостаточное для обеспечения качественного питания школьников количество технологического оборудования, кухонной и столовой посуды.

Так, в нерабочем состоянии находились электроплиты, электросковорода, а также иные кухонные приборы. Кроме того, количество столовой посуды не соответствовало нормам, определенным санитарно-эпидемиологическим законодательством.

С целью устранения выявленных нарушений в защиту прав несовершеннолетних обучающихся прокурор города внес директору образовательного учреждения представление, которое безотлагательно рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря вмешательству надзорного органа для нужд учреждения приобретены новые кухонное оборудование и столовая посуда на сумму более 150 тыс. рублей.

