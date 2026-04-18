В Новокузнецке малыши напомнили водителям о ПДД

В преддверии Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка совместно с ребятами детского сада №173 Заводского района провели акцию «Георгиевская лента».

Пешеходам напоминали о важности соблюдении Правил дорожного движения и также дарили Георгиевские ленты, дополненные светоотражающими элементами.

Такой символ объединяет дань уважения героям Великой Отечественной войны и заботу о безопасности участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает: видимость на дороге особенно важна в тёмное время суток.

 

 

           

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области                              

kuzbassnews.ru
07/05/2026
