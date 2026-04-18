В Новокузнецке малыши напомнили водителям о ПДД
В преддверии Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка совместно с ребятами детского сада №173 Заводского района провели акцию «Георгиевская лента».
Пешеходам напоминали о важности соблюдении Правил дорожного движения и также дарили Георгиевские ленты, дополненные светоотражающими элементами.
Такой символ объединяет дань уважения героям Великой Отечественной войны и заботу о безопасности участников дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает: видимость на дороге особенно важна в тёмное время суток.
07/05/2026