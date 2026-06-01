Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, в Отделении СФР по Кузбассу стартовал прием заявлений на ежегодную семейную выплату

Это новая мера поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Подать заявление можно через Госуслуги, в клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ. На 10 часов утра сегодня зарегистрировано более 1000 заявлений кузбассовцев.

Выплату может получить каждый из работающих родителей двоих и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Родитель (усыновитель, опекун) должен иметь доход, с которого уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в году, предшествующем году обращения, то есть при подаче заявления в 2026 году НДФЛ должен быть уплачен за 2025 год. Продолжительность трудоустройства не имеет значения: если работа длилась несколько месяцев, право на выплату сохраняется.

Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в Кузбассе в 2025 году. Региональный прожиточный минимум в 2025 году составлял 16 137 рублей, следовательно, доход на каждого члена семьи должен быть в 2025 году не больше 24 205,5 рубля в месяц. При назначении выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости семьи.

В числе доходов семьи при назначении выплаты учитываются трудовые доходы и доходы от предпринимательства, пенсии, пособия и иные соцвыплаты, стипендии учащихся, полученные алименты. Подробную информацию можно найти на официальном сайте СФР в разделе «Гражданам».

Индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые не имели в прошлом году других доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получать выплату. Не назначат ее должникам по алиментам и лицам, лишенным родительских прав.

Заявители должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории. Семейная выплата не учитывается при назначении пособий и предоставлении мер соцподдержки, то есть ее можно получать параллельно с другими мерами поддержки.

Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать заявление можно онлайн через портал госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в МФЦ. Большую часть сведений специалисты Соцфонда запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, однако заявителю может потребоваться предоставить лично некоторые документы, например, справку из учебного заведения.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней, в случае положительного решения выплата перечисляется на банковский счет заявителя в течение 5 рабочих дней.

Телефон единого контакт-центра для консультаций: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР