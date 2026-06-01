В Кузбассе Россельхознадзором выданы предписания за нарушения требований земельного законодательства

28 мая 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований земельного законодательства ООО «Ресурс», осуществляющему хозяйственную деятельность на территории Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Ранее специалистом ведомства в отношении этой организации были проведены профилактические (обязательные) визиты с использованием мобильного приложения «Инспектор», в ходе которых контролируемое лицо было проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к хозяйственной деятельности в рамках земельного законодательства.

В ходе осмотра установлено, что на одном участке на площади около 2,8 га размещена отсыпанная щебнем дорога, а на площади около 48 га зафиксировано зарастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

На втором участке наблюдается аналогичная ситуация: на площади около 0,4 га размещена отсыпанная щебнем дорога, а оставшиеся 22,9 га не используются в сельскохозяйственных целях — зафиксировано зарастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках общей площадью 74,1 га не осуществляется. Это является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

По результатам выявленных нарушений контролируемому лицу были выданы предписания об устранении до мая 2027 года выявленных нарушений обязательных требований и необходимости: провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной растительности, по вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий; разработать и утвердить проект рекультивации нарушенных земель в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 781 «Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации земель»; начать проведение рекультивации земель в соответствии с разработанным и утвержденным проектом.