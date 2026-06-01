Житель Кузбасса из-за крупного долга лишился земельного участка общей площадью более 87 тысяч квадратных метров

Мариинский городской суд Кемеровской области обратил взыскание на земельный участок площадью более 87 тысяч квадратных метров, принадлежащий 28-летнему жителю города Кемерово, который задолжал по исполнительному производству о взыскании арендной платы более 6,5 миллионов рублей.

В ходе рассмотрения исковых требований органов принудительного исполнения было установлено, что ранее Арбитражным судом Кемеровской области были вынесены решения о взыскании с 28-летнего индивидуального предпринимателя в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа задолженности по арендной плате в размере более 6,5 миллионов рублей. До настоящего времени судебные решения не исполнены, задолженность не погашена.

Однако выяснилось, что у мужчины в собственности имеется несколько земельных участков общей площадью около 136 тысяч квадратных метров, расположенных недалеко от посёлка Калининский Мариинского округа Кузбасса. Эти земельные участки предназначены для размещения и эксплуатации молочной фермы, зернотока и складов зерна, автогаража и ремонтно-механических мастерских, а также для иных видов сельскохозяйственного использования.

Поэтому по причине образовавшейся задолженности было заявлено требование об обращении взыскания на самый крупный из принадлежащих кемеровчанину земельных участков площадью более 87 тысяч квадратных метров, предназначенный для размещения и эксплуатации зданий молочной фермы.

В суде было подтверждено, что спорный земельный участок не является предметом ипотеки, а также на нём не расположено жилое помещение, единственное пригодное для проживания ответчика и членов его семьи. В связи с этим суд посчитал допустимым обращение взыскания на земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Начальную продажную цену суд определять не стал, так как оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам. Поэтому оценка в целях определения стоимости изымаемой земли будет проведена уже в ходе реализации земельного участка.

В результате суд удовлетворил исковые требования, обратив взыскание на земельный участок площадью более 87 тысяч квадратных метров в счёт погашения задолженности по исполнительным производствам.

В соответствии со статьёй 209 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи апелляционной жалобы – после её рассмотрения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд