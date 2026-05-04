Новокузнецкие медики начали проводить операции по пересадке печени

Специалисты Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера провели первую самостоятельную пересадку печени. Три предыдущие трансплантации проводились под руководством НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова (Москва).

«До сих пор операции по пересадке печени в нашем регионе проводили только в Кемерово. Нам было важно, чтобы высокотехнологичная помощь была доступна и жителям южной агломерации. Поэтому медицинский персонал новокузнецкого филиала кардиодиспансера прошел специальное обучение, для клиники закуплено необходимое оборудование. Главное для нас — здоровье жителей, поэтому мы формируем единую команду медиков и на севере, и на юге региона. Эта работа не прекращается ни на день», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сложнейшую операцию провели 43-летнему новокузнечанину, у которого диагностировали онкологическое заболевание. Как говорят медики, трансплантация была единственным шансом на сохранение жизни. Сложную 9-часовую операцию провели заместитель главного врача по хирургической службе Юрий Снигирев, заведующий отделением хирургии Николай Алексеев, хирурги Иван Кулаков и Владимир Ликум.

«Про свое заболевание узнал случайно. Проходил медосмотр, на УЗИ врач увидел темное пятно. Оказалось — рак. В кардиоцентре мне предложили провести трансплантацию. Я, конечно, согласился. Очень хочется жить. Операция прошла успешно, я чувствую себя прекрасно. Спасибо большое врачам», — благодарит медиков Сергей.

Послеоперационный период протекает благополучно, мужчина готовится к выписке. В дальнейшем он будет наблюдаться у хирургов-гепатологов Новокузнецкого кардиоцентра и онкологов Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
04/05/2026
