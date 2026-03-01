Более 1300 жителей Топкинского округа будут получать медпомощь в комфортных условиях

В поселках Шишино и Верх-Падунский Топкинского муниципального округа открылись новые объекты здравоохранения — модульный ФАП и здание общей врачебной практики. Их возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».



«Работа медучреждения в поселке Шишино охватит около тысячи человек, в основном людей старшего поколения. В поселке Верх-Падунский новым фельдшерско-акушерским пунктом смогут воспользоваться еще около 350 пациентов. Благодаря федеральной поддержке мы в Кузбассе системно обновляем первичное звено здравоохранения. Открытие современных медпунктов делает медицинскую помощь максимально доступной для сельских жителей. Всего в этом году планируем открыть шесть ФАПов и амбулаторий», — отметил губернатор Илья Середюк.



ФАП в поселке Верх-Падунский оборудован для проведения профилактических осмотров, оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи. В нем можно пройти диспансеризацию, вакцинацию, сделать ЭКГ, измерить уровень сахара в крови, приобрести медикаменты. ФАП укомплектован современным оборудованием — дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, аппаратом для экспресс-анализов крови, спиротестом и кислородным концентратором. В учреждении созданы необходимые условия для комфортного доступа маломобильных и слабовидящих пациентов.



«В нашем ФАПе будут лечиться и взрослые, и дети. Особенно рады новому медпункту пожилые люди. Им сложно лишний раз выезжать в город, например, за лекарствами. А сейчас все под рукой, да и работать в таких хороших условиях всегда приятно», — рассказала заведующая ФАП-ом Ирина Смышляева.



В здании общей врачебной практики медпомощь смогут получать жители поселков Шишино, Комсомольский и деревни Листвянка. Здесь предусмотрены удобные зоны ожидания, отдельные кабинеты для приема взрослых и детей, процедурный и прививочный блоки, аптечный пункт. Амбулатория оснащена современным оборудованием, в том числе для диагностики ЛОР-заболеваний, а также офтальмологических обследований.



Особые возможности в здании созданы для оказания экстренной кардиологической помощи. Так, амбулатория оснащена анализатором кардиомаркеров, который позволяет в считанные минуты распознать инфаркт и острую сердечную недостаточность. Это позволяет начать необходимое лечение непосредственно на месте, без транспортировки в крупные больницы.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса