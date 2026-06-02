В Заводском районе Новокузнецка прошли мероприятия в честь Дня защиты детей с участием мототехники

В День защиты детей в Заводском районе Новокузнецка состоялись праздничные мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли активное участие в событии.

Особый интерес у участников праздника вызвало присутствие мототехники. Наряду со служебными мотоциклами ДПС на площадке были представлены и обычные гражданские мотоциклы. Дети с удовольствием фотографировались на фоне двухколёсных, могли посидеть на них, а также самостоятельно нажимать на различные кнопки и рычаги, знакомясь с устройством техники.

В свою очередь, инспекторы ДПС и представители мотоклубов провели профилактическую работу с водителями. Взрослым участникам дорожного движения раздавались специальные памятки, посвящённые безопасности при управлении мотоциклами и взаимодействии с мототехникой на дороге.

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

kuzbassnews.ru
02/06/2026
Новости Кузбасса © 2007-2026
