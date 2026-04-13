Более 140 тонн продовольственного ячменя отгружено из Кузбасса в Краснодарский край под контролем Россельхознадзора

7 апреля 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии ячменя продовольственного, выращенного на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенного для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в город Туапсе Краснодарского края.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки 7 апреля 2026 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 2 электронных карантинных сертификата на продукцию общим весом 140,3 т.