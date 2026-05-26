Для удобства кузбассовцев в последнюю субботу месяца специалисты клиентских служб ведут прием жителей по вопросам пенсионного и социального обеспечения. С января 2026 года в рабочую субботу в клиентские службы обратились 1 646 человек, из них по предварительной записи — 690 человек.

Расширение графика работы направлено на повышение доступности социальных услуг для получателей пособий, пенсий и иных мер социальной поддержки.

В дополнительные дни приёма, как и в будние, можно:

– оформить пенсии и социальные выплаты;

– подать заявления на получение мер социальной поддержки;

– уточнить сведения индивидуального лицевого счёта;

– получить консультации по вопросам материнского капитала;

– решить иные вопросы, связанные с деятельностью СФР.

Большинство из 36 клиентских служб регионального Отделения Соцфонда в последнюю субботу месяца ведут прием с 9:00 до 15:00. В Ижморском, Тисульском, Чебулинском и Яйском районах – с 9:00 до 13:00.

Перед посещением можно заранее записаться на прием, воспользовавшись электронным сервисом «Запись на прием в СФР» на сайте Госуслуг или позвонив по телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Также можно обратиться без предварительной записи.

Актуальный график работы клиентских служб размещен на региональной странице сайта СФР.

«Мы понимаем, что многие жители области работают в стандартную пятидневку и стремимся сделать наши услуги максимально удобными. Дополнительные дни приёма – один из инструментов, который помогает не создавать очереди и дать людям возможность выбрать комфортное время для визита. За более чем 2 года действия этой инициативы в субботние дни наши клиентские службы посетили почти 9 тыс. кузбассовцев», – отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

