Экспорт овса из Кузбасса в Китай вырос в 13 раз

20 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии овса, выращенного на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

Перевозка 1,6 тыс. т овса до места назначения осуществляется в железнодорожных контейнерах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала текущего года объем овса, отгруженного в Китай, составил 10,7 тыс. т, что в 13 раз превышает показатель за аналогичный период 2025 года (800 т).

kuzbassnews.ru
26/05/2026
