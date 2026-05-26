Под контролем Россельхознадзора в Белоруссию отгружены новые партии кузбасских соевых бобов

19 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 7 фитосанитарных сертификатов на партии соевых бобов, выращенных на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и подготовленных для отправки в Белоруссию.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий соевых бобов, предназначенных для пищевых целей, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил около 480 т.

Продукция подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»