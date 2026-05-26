Более 28 млрд рублей направит Отделение СФР по Кузбассу на поддержку людей с инвалидностью в 2026 году

Получателями различных мер социальной поддержки по линии СФР являются 205 496 кузбассовцев с инвалидностью. Такими данными управляющий региональным Отделением Соцфонда Людмила Бабичук поделилась во время круглого стола, посвященного обеспечению жителей Кузбасса с инвалидностью техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортным лечением и пенсионными выплатами.

Во встрече приняли участие специалисты регионального Отделения СФР, омбудсмены, депутаты Парламента Кузбасса, специалисты органов исполнительной власти, Государственного бюро медико-социальной экспертизы, фонда «Защитники Отечества», представители реабилитационных учреждений, протезных предприятий, общественных организаций инвалидов и Союза «Чернобыль».

Заместитель управляющего отделением ОСФР по Кузбассу Михаил Окунев проинформировал об итогах работы по предоставлению технических средств реабилитации (ТСР) и санаторно-курортного лечения в 2025 году и задачах на 2026 год. Отдельно он остановился на преимуществах электронного сертификата при получении ТСР и протезно-ортопедических изделий, по которому граждане с инвалидностью могут самостоятельно приобретать широкую номенклатуру различных средств реабилитации от подгузников до кресел-колясок, а с 2026 года также и услуги сурдоперевода, и корм для собак-поводырей. На середину мая за сертификатами обратились 3 753 человека, им активировано более 12 тыс. сертификатов.

Было акцентировано внимание и на обеспечении участников специальной военной операции санаторно-курортным лечением и медицинской реабилитацией в центрах реабилитации СФР. В этом году появилась возможность оплаты проезда, проживания и питания для сопровождающих лиц. Это касается тех ветеранов, которые по медицинским показаниям или в связи с I группой инвалидности нуждаются в сопровождении. Руководство Отделения регионального Соцфонда регулярно проводит встречи с участниками СВО в Центре реабилитации «Топаз», помогая им с решением самых разных вопросов.

Светлана Андреева, социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества», проинформировала о возможности предоставления доплаты к электронному сертификату для участников СВО с инвалидностью. Эту доплату фонд предоставляет по заявлению ветерана.

Также были затронуты вопросы пенсионного обеспечения граждан с инвалидностью и поддержки ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

В ходе встречи обсудили состояние доступной среды в санаториях Кузбасса, где граждане с инвалидностью получают санаторно-курортное лечение по линии регионального Отделения СФР. Участники круглого стола договорились о создании рабочей группы для оценки доступной среды в этих учреждениях.

Одним из итогов встречи стала договоренность о проведении встречи, посвященной региональным возможностям реабилитации людей с инвалидностью, на площадке Новокузнецкого научно-практического центра медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Минтруда России.

Круглый стол продемонстрировал важность диалога между государственными органами и общественными организациями в решении проблем людей с инвалидностью, в повышении их информированности о льготах, мерах поддержки и возможностях реабилитации.

Фото: ОСФР