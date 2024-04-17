Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Быть примером

Машинист крана, мастер смены участка грузоподъемных механизмов НкАЗа Владимир Бессмертных работает на заводе уже 26 лет.

За это время он был награжден почетной грамотой завода за добросовестный труд и высокие производственные показатели, удостоен медали "За достойное воспитание детей", в 2019 году занял 2-е место в заводском этапе конкурса "Улучшения года" в номинации "Безопасность".

- Владимир не просто прекрасный специалист, он мастер своего дела – целеустремленный, профессиональный, готовый учиться новому, - рассказывает мастер участка грузоподъемных механизмов НкАЗа Михаил Гордиенко. – К тому же за годы работы на заводе он зарекомендовал себя отзывчивым человеком, хорошим и верным товарищем, готовым прийти на помощь коллегам.

Медаль «За достойное воспитание детей» была вручена Владимиру Бессмертных не случайно – вместе с супругой Светланой он воспитывает двух сыновей и двух дочерей.

Про детей Владимир говорит с гордостью: старшие дети студенты – двадцатипятилетняя Кристина окончила Российский государственный университет правосудия и уже работает юристом в Томске, двадцатичетырехлетний Сергей после окончания факультета философии Кубанского государственного университета, нашел себе работу по душе в Краснодаре. Шестнадцатилетний Алексей - десятиклассник, увлекается IT-технологиями и спортом, а десятилетняя Ангелина заканчивает 4-й класс, занимается танцами и плаванием.

- Нужно постоянно быть в курсе современных тенденций, - уверен Владимир Бессмертных и… влился в заводское волонтерское движение. Минувшей осенью обаятельного Мистера Шапокляк на акции «День реки» на Байдаевских карьерах заметили все участники. Без Владимира не обходится ни одно волонтерское событие завода и РУСАЛа. Своим примером он увлекает не только собственных детей, но и молодых коллег. 

 

 

Фото: из семейного архива Владимира Бессмертных

Общество
Редакционный материал
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/04/2024
Общество
Редакционный материал
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus