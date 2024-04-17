Быть примером

Машинист крана, мастер смены участка грузоподъемных механизмов НкАЗа Владимир Бессмертных работает на заводе уже 26 лет.

За это время он был награжден почетной грамотой завода за добросовестный труд и высокие производственные показатели, удостоен медали "За достойное воспитание детей", в 2019 году занял 2-е место в заводском этапе конкурса "Улучшения года" в номинации "Безопасность".

- Владимир не просто прекрасный специалист, он мастер своего дела – целеустремленный, профессиональный, готовый учиться новому, - рассказывает мастер участка грузоподъемных механизмов НкАЗа Михаил Гордиенко. – К тому же за годы работы на заводе он зарекомендовал себя отзывчивым человеком, хорошим и верным товарищем, готовым прийти на помощь коллегам.

Медаль «За достойное воспитание детей» была вручена Владимиру Бессмертных не случайно – вместе с супругой Светланой он воспитывает двух сыновей и двух дочерей.

Про детей Владимир говорит с гордостью: старшие дети студенты – двадцатипятилетняя Кристина окончила Российский государственный университет правосудия и уже работает юристом в Томске, двадцатичетырехлетний Сергей после окончания факультета философии Кубанского государственного университета, нашел себе работу по душе в Краснодаре. Шестнадцатилетний Алексей - десятиклассник, увлекается IT-технологиями и спортом, а десятилетняя Ангелина заканчивает 4-й класс, занимается танцами и плаванием.

- Нужно постоянно быть в курсе современных тенденций, - уверен Владимир Бессмертных и… влился в заводское волонтерское движение. Минувшей осенью обаятельного Мистера Шапокляк на акции «День реки» на Байдаевских карьерах заметили все участники. Без Владимира не обходится ни одно волонтерское событие завода и РУСАЛа. Своим примером он увлекает не только собственных детей, но и молодых коллег.

Фото: из семейного архива Владимира Бессмертных