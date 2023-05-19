Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Для экспорта зерна в Китай – обследования начинай!

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва                                   и Кемеровской области – Кузбассу напоминает сельхозтоваропроизводителям желающим экспортировать зерно в Китайскую Народную Республику,                        что обследования необходимо начинать до посева весной с проведения фитосанитарной экспертизы семян зерновой продукции, для исключения наличия карантинных объектов в семенном материале и проверке на ГМО. Эти требования предусмотрены протоколами о фитосанитарных требованиях к различным видам зерновых культур экспортируемых из Российской Федерации в КНР. При этом, исследования   семенного   материала   необходимо  провести   в  лаборатории аккредитованной на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Дополнительно информируем, что в соответствии с ст. 21 № 149 - ФЗ                     «О семеноводстве» от 17.12.1997 запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества (чистота, энергия прорастания, всхожесть, влажность, полновесность  и выравненность по массе и величине, зараженность семян вредителями и болезнями) которых не соответствуют требованиям нормативных документов  в области семеноводства.

Со всеми требованиями КНР к зерну можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора www.fsvps.ru  в разделе «Экспорт/Импорт/Китай/Экспорт зерна.

По всем интересующим вопросам в Кузбассе можно обратиться за консультаций к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону:  (3842) 36-15-80  или по адресу:   г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208.

 

Общество
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus