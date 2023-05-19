Для экспорта зерна в Китай – обследования начинай!

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает сельхозтоваропроизводителям желающим экспортировать зерно в Китайскую Народную Республику, что обследования необходимо начинать до посева весной с проведения фитосанитарной экспертизы семян зерновой продукции, для исключения наличия карантинных объектов в семенном материале и проверке на ГМО. Эти требования предусмотрены протоколами о фитосанитарных требованиях к различным видам зерновых культур экспортируемых из Российской Федерации в КНР. При этом, исследования семенного материала необходимо провести в лаборатории аккредитованной на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Дополнительно информируем, что в соответствии с ст. 21 № 149 - ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997 запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества (чистота, энергия прорастания, всхожесть, влажность, полновесность и выравненность по массе и величине, зараженность семян вредителями и болезнями) которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства.

Со всеми требованиями КНР к зерну можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора www.fsvps.ru в разделе «Экспорт/Импорт/Китай/Экспорт зерна.

По всем интересующим вопросам в Кузбассе можно обратиться за консультаций к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону: (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208.