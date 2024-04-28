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Кузбасс готовится к Международному фестивалю «Динотерра»

С 24 по 30 июня в Кузбассе пройдет III Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Впервые крупномасштабный семейный фестиваль на природе продлится в течение недели.

«Динотерра» — уникальный научно-популярный фестиваль, где каждый участник может познакомиться с достижениями в области палеонтологии и археологии. На протяжении недели ученые с мировым именем прочитают лекции на актуальные научные и исторические темы, запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа: шоу, масштабные КВИЗы, ярмарки ремесел, световые шоу, Дино-арт-парк. Также можно будет принять участие в массовом шествии динозавров, в семейных пеших и велосипедных экскурсиях, бесплатно попасть на живой концерт популярных исполнителей.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
28/04/2024
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