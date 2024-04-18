Более 34 тысяч пострадавших на производстве получают страховые выплаты от Социального фонда в Кузбассе

В Кемеровской области – Кузбассе ежемесячные выплаты в связи с полной или частичной утратой трудоспособности в результате производственной травмы или профессионального заболевания получают 34,3 тыс. человек. В 2023 году на эти цели региональное Отделение Социального фонда России направило более 7,6 миллиарда рублей.

«Граждане, работающие по трудовому договору, а также по гражданско-правовому договору застрахованы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Если такой случай наступает, работник может рассчитывать на государственную поддержку, в том числе на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка до выздоровления», – уточнила управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.

Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются, если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы застрахованный работник в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания полностью или частично утратил профессиональную трудоспособность, либо могут быть назначены лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае смерти застрахованного.

Размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и средним заработком пострадавшего. После индексации минимальная величина данной меры соцподдержки составила 18392,42 рубля, максимальный размер увеличился до 183924,24 рубля. В случае смерти застрахованного лица единовременная страховая выплата равна двум миллионам рублей.

При установлении стойкой утраты профессиональной трудоспособности назначаются единовременная и ежемесячные страховые выплаты. Кроме того, при производственной травме или профессиональном заболевании региональное отделение СФР оплачивает медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, определенную органами медико-социальной экспертизы.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в единый контакт-центр: 8(800)200-10-02 (звонок бесплатный, режим работы: с пн. по чт. – с 8.30 до 17.30, в пт. – с 8.30 до 16.30).

Фото: ОСФР