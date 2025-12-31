Герои Росгвардии увековечены в альбоме-летописи «Защитники Отечества»

В Кемерове состоялась презентация альбома-летописи «Защитники Отечества», в который вошли имена героев Росгвардии, павших при выполнении служебного долга в зоне СВО. Торжественное мероприятие прошло в гимназии №42 на базе музейного пространства образовательного учреждения.

В народной летописи увековечены сотрудники спецподразделений Росгвардии: сотрудник ОМОН «Оберег» старший сержант Евгений Ошлыков, сотрудники СОБР «Символ» полковник Игорь Мурзин и майор Александр Иванов. Их мужество и самоотверженность навсегда вписаны в историю Кузбасса.

В мероприятии приняли участие сослуживцы героев из специальных подразделений Росгвардии, которые почтили память павших минутой молчания. В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу вопросам увековечивания памяти сотрудников, погибших при исполнении долга, уделяется особое внимание.

В музее гимназии № 42 была представлена народная летопись о героях специальной военной операции, проживавших на территории жилого района Лесная Поляна. Подготовка материалов для альбома велась в течение нескольких месяцев по инициативе сотрудников МКУ «Центры по работе с населением». В издание вошли биографии, архивные документы, фотографии и воспоминания родственников об участниках СВО, павших при выполнении боевых задач: Евгении Ошлыкове, Игоре Мурзине, Владиславе Кругове, Александре Иванове, Евгении Жаворонкове и Евгении Герасимове.

На презентации присутствовали родственники павших героев СВО, участники боевых действий, представители администрации города и территориального управления жилого района Лесная Поляна, а также учащиеся гимназии № 42.

Фото: Росгвардия