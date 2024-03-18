Из овощных культур, которые можно вырастить из рассады, баклажаны высевают одними из первых. Связано это и с длинным сроком вегетации, и с тем, что семена баклажанов прорастают не особо быстро, а сеянцы развиваются медленно. Баклажаны в рассадном периоде – очень нежные растения, которым требуется особый уход. Специалисты Россельхознадзора подготовили информацию об агрономических приемах выращивания, чтобы у вас получилась качественная рассада которая даст замечательный урожай.

Для этого капризного овоща существует одно «золотое» правило – его урожайность напрямую зависит от долготы дня. Поэтому при выборе сорта обязательно нужно учитывать данный показатель, особенно это свойственно для более старых сортов. В настоящее время созданы сорта и гибриды баклажана, которые малочувствительны к долготе дня. При покупке семян обязательно посмотрите в календарь, где четко прописана долгота дня вашего региона. Для Кемеровской области нужно выбирать раннеспелые сорта с периодом вегетации 100-110 дней.

Сроки высева на рассаду, длительность вегетации и устойчивость к заболеваниям можно посмотреть при выборе сорта в электронном Государственном реестре селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» https://gossortrf.ru/registry/. Наличие сорта в реестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован и растение не причинит вред здоровью. Сорта отсутствующие в реестре не исследованы и могут содержать ГМО.

И вот сорт наконец-то выбран и можно приступит к посеву баклажан. Принципы посева этой культуры обычные: семена закладываем в рыхлый воздухопроницаемый почвенный субстрат на глубину около 1,5 см. Один важный нюанс: баклажаны не переносят перевалку и, тем более, пикировку, поэтому сеют их сразу по индивидуальным стаканчикам высотой и диаметром около 8 см. После посева держат в тепле, под темным полиэтиленом. При температуре не ниже + 200 С, иначе баклажаны могут вообще не взойти, поэтому ставим их в теплое место.

Через неделю появятся всходы, после этого можно снимать пленку и переносить в светлое место. Баклажан светолюбивое растение, поэтому можно организовать досветку, чтобы рассада не вытянулась, а была с крепким стеблем. Полив должен быть умеренный для предотвращения развития черной ножки и других грибковых заболеваний. Поверхность почвы между поливами должна просыхать. В дополнительных подкормках, если вы используете готовый субстрат для рассады, баклажан не нуждается.

К моменту высадки на постоянное место у рассады должно быть 7-8 настоящих листов и хорошо развитая корневая система. Традиционно выращивание баклажана в Сибири осуществляют в теплице, но можно и в открытом грунте. Посадка в теплице осуществляется на расстоянии 40-50 см в зависимости от сорта, между рядами полметра. После высадки их желательно притенить, пока не адаптируются. Если Вы все-таки планируете выращивать культуру в открытом грунте, то стоит тщательно позаботиться о выборе семян, они должны быть Сибирской селекции. Также рекомендуем заранее приготовить укрывной материал для укрыва посадок на ночное время суток.

При соблюдении агротехники и правильном подборе сортов и гибридов, выращивание баклажанов в суровых условиях Сибири может принести хороший урожай этого теплолюбивого овоща.

Для получения консультаций Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону в Кузбассе: (3842) 36-15-80; в Республике Хакасия (3902) 22-55-73; в Республике Тыва (39422)6-65-79.