Инфраструктурное и инвестиционное развитие курорта «Шерегеш» обсудили на совещании под председательством Анатолия Серышева

Развитие внутреннего туризма в субъектах Российской Федерации Сибирского федерально округа стало предметом обсуждения на совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО Анатолии Серышеве и Совета МАСС (Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»).

«Для экономики Сибирского федерального округа туристическая отрасль — одно из приоритетных направлений развития. У нас есть все возможности для привлечения турпотока: уникальные исторические и природные достопримечательности, самобытные история и культура, а главное — гостеприимные люди», — открывая заседание, сказал Анатолий Серышев. - Турпоток в регионах Сибири растет, однако существующих темпов недостаточно для достижения целей, обозначенных главой государства: к 2030 году доля туристической отрасли в ВВП страны должна возрасти до 5%, а туристический поток — до 140 миллионов человек. «Наша задача — создать в сибирских регионах условия, при которых путешествия по Сибири станут доступными и привлекательными для каждого путешественника», — отметил полпред.

Одним из вопросов повестки дня стало комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Как отметили на совещании, Шерегеш — курорт с инфраструктурой федерального уровня. Здесь действует более 60 км трасс разной степени сложности, подходящих как для опытных лыжников и сноубордистов, так и для начинающих. Также работает 21 подъемник, свыше 150 средств размещения, создана развитая сеть фрирайд-маршрутов.

За последние два года в Шерегеше построены дорога от перекрестка с трассой Шерегеш — Чугунаш до Сектора Е, объездная дорога от города к горе Мустаг (Сектор В), проведена реконструкция очистных сооружений. Также введены в эксплуатацию девять гостиниц, работает визит-центр, запущены три канатных дороги.

На территории реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, которые предусматривают строительство гостиниц, канатных дорог, гостевых домов, СПА-комплексов и бассейнов, ресторанов.

Отдельное внимание было уделено туристическому налогу. В Кузбассе доходы от туристического налога в 2025 году составили 46 млн рублей. Эти средства муниципалитеты могут направлять на благоустройство или создание объектов туристической инфраструктуры. В 2026 году ожидается их увеличение более чем в два раза — до 100 млн рублей.

