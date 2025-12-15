Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кадеты Росгвардии приняли участие в передаче личных вещей погибшего красноармейца

В Кузбасском центре «ДОМ ЮНАРМИИ» в городе Кемерово прошло памятное мероприятие, участниками которого были кадеты Росгвардии из школы №74. Ребята стали частью церемонии передачи личных вещей красноармейца Андрея Федоровича Карлова его родственникам.

Останки бойца были обнаружены в октябре прошлого года поисковым отрядом «Звезда» Новгородской области. Поиском родных в течение года занимался Сергей Шулейкин, председатель правления Кемеровской региональной военно-поисковой общественной организации «Кузбасская дивизия». Он провёл большую работу: запросы, переписка, сверка данных со всеми профильными службами. Благодаря этому удалось установить связь с семьёй солдата и вернуть его имя потомкам. Близким Андрея Федоровича были переданы найденные вместе с его останками личные вещи, а также капсула с землёй с места гибели.

В церемонии участвовали представители ведомств и общественных организаций, поисковики, архивисты и патриотические объединения региона. Кадеты Росгвардии участвовали в возложении цветов и сопровождали ключевые элементы ритуала.

Родственники красноармейца выразили благодарность всем, кто участвовал в возвращении памяти о его подвиге. По их решению личные вещи бойца останутся в музее поискового движения Кузбасса, где кадеты и юные поисковики смогут продолжать изучать историю фронтовиков и вовлекаться в новые проекты по сохранению памяти.

В 2022 году региональное управление Росгвардии совместно со школой №74 создало детский поисковый отряд «Железный Феликс», названный в честь Героя Советского Союза Александра Дмитриевича Епанчина – выпускника кемеровского пехотного училища и одного из легендарных командиров дивизии имени Дзержинского. Сегодня юные поисковики занимаются восстановлением боевого пути его 133-й стрелковой дивизии, изучают архивы, участвуют в памятных мероприятиях и работают на местах боёв. В рамках «Вахты Памяти» отряд дважды выезжал в Тверскую область, где проводил поисковые работы.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
15/12/2025
