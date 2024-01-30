Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность состязаний трех чемпионатов России

За минувшие выходные в областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность спортсменов и зрителей всероссийских состязаний по мини-футболу, волейболу и конькобежному спорту.

В спортивно-развлекательном комплексе «Кузбасс-Арена» прошел очередной волейбольный матч чемпионата России между командами «Кузбасс» и «Енисей» из Красноярска. В ходе игры росгвардейцы следили за соблюдением общественного порядка на трибунах, обеспечив сохранность имущества посетителей и вверенного объекта, а также обеспечили досмотровый контроль с целью пресечения проноса запрещенных предметов.

В ледовом дворце «Кузбасс» прошел Чемпионат России по конькобежному спорту, который собрал 160 спортсменов из 25 субъектов нашей страны. В течение двух дней стражи правопорядка осуществляли пропускной режим и проследили за правопорядком на трибунах.

Кроме того, росгвардейцы смогли обеспечить спокойную обстановку спортсменам и зрителям в центре спорта «Кузбасс», где прошел матч чемпионата России по мини-футболу высшей лиги между командами «Сиб-Транзит» из Новокузнецка и «Норильским никелем» из Красноярского края. Стражи правопорядка находились в непосредственной близости к зрителям для обеспечения правопорядка и сохранности имущества.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей спортивные состязания, которые посетили более 6 000 зрителей, прошли без нарушений и происшествий.

Фото: Росгвардия