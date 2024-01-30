Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность состязаний трех чемпионатов России

За минувшие выходные в областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность спортсменов и зрителей всероссийских состязаний по мини-футболу, волейболу и конькобежному спорту.

В спортивно-развлекательном комплексе «Кузбасс-Арена» прошел очередной волейбольный матч чемпионата России между командами «Кузбасс» и «Енисей» из Красноярска. В ходе игры росгвардейцы следили за соблюдением общественного порядка на трибунах, обеспечив сохранность имущества посетителей и вверенного объекта, а также обеспечили досмотровый контроль с целью пресечения проноса запрещенных предметов.

В ледовом дворце «Кузбасс» прошел Чемпионат России по конькобежному спорту, который собрал 160 спортсменов из 25 субъектов нашей страны. В течение двух дней стражи правопорядка осуществляли пропускной режим и проследили за правопорядком на трибунах.

Кроме того, росгвардейцы смогли обеспечить спокойную обстановку спортсменам и зрителям в центре спорта «Кузбасс», где прошел матч чемпионата России по мини-футболу высшей лиги между командами «Сиб-Транзит» из Новокузнецка и «Норильским никелем» из Красноярского края. Стражи правопорядка находились в непосредственной близости к зрителям для обеспечения правопорядка и сохранности имущества.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей спортивные состязания, которые посетили более 6 000 зрителей, прошли без нарушений и происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Спорт
kuzbassnews.ru
30/01/2024
Общество
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus