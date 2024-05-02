Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность в период празднования Вербного воскресенья

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу совместно с представителями органов внутренних дел выполнили задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в период празднования православного праздника - Вербного воскресенья.

В составе пеших патрулей и оцеплений росгвардейцы осуществляли контроль безопасности у церквей и храмов. Маршруты групп задержания вневедомственной охраны также были приближены к местам проведения богослужений.

Православные обряды при участии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии прошли в 7 населенных пунктах, среди которых Кемерово, Киселевск, Осинники, Юрга, Анжеро-Судженск, Белово и Прокопьевск.

Благодаря принятым мерам нарушений не допущено.

Фото: Росгвардия