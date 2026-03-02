Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кузбасские росгвардейцы стали лучшими на окружном этапе конкурса «Солдаты антитеррора»

В Новосибирске завершился окружной этап всероссийского ведомственного смотра-конкурса художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора», который объединил более ста участников со всех регионов Сибирского округа Росгвардии. Сотрудники кузбасского ведомства стали победителями и призерами в нескольких номинациях.

Кузбасскую Росгвардию на творческом смотре представили шесть конкурсантов, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и разносторонние таланты. Участники соревновались в номинациях «Сольное пение», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Художественное чтение», «Авторская песня», а также в составе вокальных и вокально-инструментальных коллективов.

По итогам конкурсных выступлений первое место в номинации «Хореография» завоевал сотрудник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу старший лейтенант Вадим М. Его номер получил высокую оценку жюри за артистизм, технику исполнения и сценическую выразительность.

Кроме того, лауреатом II степени в номинации «Авторская песня» стала член семьи офицера новокузнецкого ОМОН «Рубеж» Арина А., чье выступление получило теплый отклик у жюри и зрителей.

Оценку выступлениям конкурсантов давало профессиональное жюри под председательством заместителя командующего округом по военно-политической работе полковника Максима Гуляева, в состав которого вошли представители культурного сообщества Новосибирской области, а также артисты окружного ансамбля песни и пляски и оркестра штаба Сибирского округа Росгвардии.

Победители окружного этапа представят Сибирский округ Росгвардии на федеральном этапе смотра-конкурса «Солдаты антитеррора».

 

Фото: Росгвардия

02/03/2026
