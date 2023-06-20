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Кузбасские росгвардейцы стали одними из лучших в Сибири по служебному биатлону

 В Иркутской области на базе учебного центра «Стеклянка» состоялся чемпионат по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу среди военнослужащих и сотрудников Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В чемпионате приняли участие 17 команд из воинских частей и теруправлений округа, в том числе росгвардейцы из Кузбасса.

Участникам турнира предстало показать скорость и выносливость в беге на 3 км с двумя огневыми рубежами. Стоит отметить, что среди росгвардейцев были не только любители, но и мастера спорта России и международного класса.

 В результате ожесточенной борьбы команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу завоевала «бронзу» чемпионата по служебному биатлону. На второй ступеньке пьедестала оказались хозяева соревнований - Управление Росгвардии по Иркутской области. «Золото» досталось команде из Алтайского края.

 «Росгвардейцы справились со всеми испытаниями, продемонстрировав достойную физическую подготовку, профессионализм и мастерство. Победители и призеры чемпионата награждены грамотами и кубками. Лучшие спортсмены Росгвардии отправятся в июле на чемпионат России в Екатеринбург», - отметил начальник спортивной команды Сибирского округа войск национальной гвардии РФ полковник Владимир Курицын.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
20/06/2023
Спорт

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