Кузбасские юнгвардейцы вышли на паркет литературного бала

В Кемерове в зале Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова прошел ежегодный литературный бал, посвященный волонтерам. Среди участников были ученики 6-го профильного класса Росгвардии школы №74, кадеты и воспитанники студии исторического и постановочного танца «Сюита».

Традиционно бал состоялся в инклюзивном формате: на паркет выходили участники разных возрастов, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Гости мероприятия наслаждались танцевальными номерами, вокальными выступлениями и живой игрой на гитаре.

Для части кадетов этот вечер стал особенным – они впервые приняли участие в таком мероприятии и вышли на паркет в атмосфере исторического торжества. Подготовка велась заранее: ребята осваивали основы классического вальса и других танцевальных направлений под руководством педагогов студии «Сюита». По словам организаторов, участие в таком балу помогает будущим защитникам Родины приобщиться к традициям русской культуры и офицерского воспитания.

По завершении мероприятия в торжественной обстановке прошло награждение лучших юнгвардейцев, в том числе ребят, активно участвующих в различных волонтерских и благотворительных акциях.

Фото: Росгвардия