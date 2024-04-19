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Кузбассовцы передали Росгвардии дополнительное снаряжение

В Кемерове в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» поддержали росгвардейцев, вручив им дополнительное снаряжение. Сотрудникам спецподразделений были переданы 32 тактические аптечки, приобретенные неравнодушными жителями Кузбасса.

Комплекты первой помощи оснащены современными подсумками, позволяющими в случае необходимости получить оперативный доступ к содержимому комплекта.

Росгвардейцы выразили благодарность общественникам за их неравнодушие и пообещали в ближайшее время передать дополнительное снаряжение в зону СВО.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
19/04/2024
Общество
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