Медики Первой больницы Новокузнецка напомнили о симптомах, когда нужно обращаться к гастроэнтерологу

Поводом для обращения к врачу-гастроэнтерологу служат тревожные симптомы, такие как: потеря веса без изменения питания, выраженная дисфагия - неукратимая рвота, тошнота, затруднение глотания, частая изжога, боли за грудиной, нарушение стула - диарея, запоры, патологические примеси в кале - кровь, слизь, боли в животе любой локализации, ночные боли в животе.

Гастроэнерологическое отделение Первой больницы – одно из важных в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Отделение работает в связке со многими службами: эндоскопическим, рентгенологическим отделениями, отделением ультразвуковой диагностики, а также клинической, биохимической и иммунологической лабораториями. Благодаря чему есть возможность качественно и быстро обследовать пациентов.

В отделении лечатся такие заболевания, как: язвенная болезнь, хронические панкреатит и холециститы, паразитарные заболевания (описторхоз), циррозы печени различной этиологии, язвенный колит и болезнь Крона.

Несколько лет назад на базе отделения внедрена генно -индуцированная биологическая терапия при лечении хронических воспалительных заболеваний кишечника.

«Заболевания желудочно-кишечного тракта можно профилактировать. Здоровое питание, здоровый образ жизни - это профилактика многих заболеваний, в том числе, и данных заболеваний, - говорит Елена Талицкая, заведующая гастроэнтерологическим отделением НГКБ № 1. - Что касается питания, для здорового человека оптимальным будет суточный рацион, содержащий​ около 50%​ овощей и фруктов.​ Уменьшение их пропорций в рационе питания является фактором развития метаболического синдрома (ожирения, неалкогольной болезни печени, инсулинорезистентности).

В последние годы во всем мире наблюдается значительный рост таких заболеваний кишечника, как язвенный колит, болезнь Крона, а также заболеваний печени. Только по данным последнего исследования DIREG 2 - число амбулаторных пациентов​ с неалкогольной жировой болезнью печени​ в России за 7 лет выросло с 27 до 37,3 %».

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).