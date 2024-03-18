Найденное более 20 лет назад оружие повлекло для кузбасского пенсионера прекращение права на охоту

Во второй половине 2023 года в отношении 67-летнего пенсионера из Мариинского муниципального округа был постановлен обвинительный приговор за незаконное хранение найденных более 20 лет назад огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Позже прокуратурой Мариинска в результате проверки исполнения экологического законодательства было установлено, что осуждённый пенсионер владеет охотничьим билетом, предоставляющим право на охоту. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием прекратить право кузбассовца на осуществление охоты…

История, которая послужила основанием для обращения прокурора г.Мариинска в суд, началась более 20 лет назад. Тогда житель одного из сёл Мариинского муниципального округа нашёл однозарядный охотничий карабин ТОЗ-16 и боеприпасы к нему. Несмотря на отсутствие разрешения на приобретение и хранение такого вида оружия и боеприпасов, мужчина оставил их себе. Так он их и хранил более 20 лет: до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Вину в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, пенсионер признал. Ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, к отбытию которого он приступил с конца сентября прошлого года.

Однако вскоре после вступления приговора в законную силу в рамках прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере прокуратурой Мариинска была проведена проверка, которая выявила у осуждённого действующий охотничий билет, предоставляющий ему право на охоту в охотничьих угодьях. А в соответствии с действующим законодательством охотничьим билетом не могут владеть лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. Право пользования животным миром прекращается в случаях нарушения законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и условий, указанных в документах, на основании которых осуществляется пользование животным миром. Принудительное прекращение права пользования животным миром осуществляется в судебном порядке.

В связи с этим прокурор и обратился в суд с требованием прекращения права пенсионера на осуществление им охоты.

Сам пенсионер в суд не явился, хотя о судебном заседании был извещён.

Рассмотрев дело, суд посчитал требования прокурора обоснованными. Право кузбассовца на осуществление им охоты было прекращено. В течение трёх рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу он обязан возвратить охотничий билет в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд