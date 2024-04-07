Неделя продвижения здорового образа жизни

В рамках Недели продвижения здорового образа жизни врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова провели информационно-просветительскую акцию для студентов Сибирского государственного индустриального университета.

Главная мысль, которую хотели донести до участников, заключалась в том, что в современном обществе быть здоровым не только полезно, но и модно.

«Наша задача — проводить на постоянной основе информационно-просветительскую работу, вовлекая в неё все больше населения. Для этого мы привлекаем к этому процессу молодежь. Особое внимание мы уделили вреду курения и других пагубно влияющих на здоровье факторах. Ученые определили, что табачный дым – это поистине смесь ядовитых веществ. В нем обнаружено около 2000 веществ, среди которых более тридцати – натуральные яды. Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без особых усилий», – отметила Екатерина Шабалина, фельдшер кабинета медицинской профилактики поликлиники № 9 НГКБ № 1.

В рамках лекции медицинский работник показала наглядную презентацию о вреде курения и призвали студентов избегать даже первого опыта употребления табака, алкоголя и наркотиков.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).