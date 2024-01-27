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Новокузнецкому театру кукол «Сказ» присвоено имя народного артиста России Владимира Машкова

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу назвать театр кукол «Сказ» именем народного артиста России и Почетного гражданина Новокузнецка Владимира Машкова.

«Владимир Львович, несмотря на свою занятость и популярность, регулярно бывает в Новокузнецке. Здесь прошло его детство, родители работали в кукольном театре, и именно Машков предложил передать театру «Сказ» реконструированное здание бывшего кинотеатра. Это способствует развитию культуры Кузбасса и помогает молодежи раскрыть свой творческий потенциал», — отметил Сергей Цивилев.

В театре «Сказ» главным режиссером работала мама Владимира Машкова Наталья Ивановна, артистом служил его отец Лев Петрович.

Новокузнецкий театр кукол основан 8 февраля 1942 года. В этот день состоялась премьера первого спектакля «Волк и семеро козлят».

Сейчас «Сказ» размещается в одном из старейших зданий города — в кинотеатре «Коммунар». Объект был реконструирован в рамках нацпроекта «Культура» и открыт в июне 2022 года. Зрительный зал рассчитан на 235 мест. Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств.

Сегодня на кукольные спектакли приезжают маленькие зрители и их родители не только южной агломерации, но и со всего Кузбасса.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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27/01/2024
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