Новые партии отрубей пшеничных отгружены из Кузбасса в Монголию под контролем Россельхознадзора

2 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 11 фитосанитарных сертификатов на новые партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Монголию.

Под контролем ведомства погрузка 226 т отрубей пшеничных производилась в автотранспорт.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».