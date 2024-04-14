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Нужно ли считать калории во время беременности?

Лекцию о важности подсчета калорий провели врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова для беременных женщин. Мероприятие прошло в женской консультации N 1.

Говорили о том, сколько калорий должна потреблять будущая мама в первом, втором и третьем триместрах. 

В первые шесть месяцев беременности не нужно есть больше калорий, чем обычно.

Несмотря на бабушкины сказки о том, что вы "едите за двоих", вам нужно столько же калорий, сколько и женщинам, которые не беременны.

Рекомендуемое ежедневное потребление калорий для женщин составляет 2000 калорий.

В третьем триместре – последние три месяца беременности с 28 недель – беременной женщине нужно дополнительно 200 калорий в день. Это означает, что съедать в общей сложности ей нужно около 2200 калорий в день.

Особое значение подсчету калорий на лекции уделили при многоплодной беременности. 

"Если вы беременны двойней или тройней, вам все равно не нужно "есть за двоих" или увеличивать потребление калорий в первые два триместра, - говорит заведующая женской консультацией, врач-гинеколог Юлия Игнатьева. - Рекомендации по здоровому питанию при многоплодной беременности те же, что и при одноплодной беременности: питаться хорошо сбалансированной, здоровой пищей, содержащей около 2000 калорий в день в первые шесть месяцев и дополнительно 200 калорий в день в третьем триместре".

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/04/2024
Здоровье
Новокузнецк
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