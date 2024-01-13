О гражданах со всеми почестями

Сотрудники "Кузбасскино" предлагают занять вышедших с каникул детей и подростков уроком по теме «Кемеровчане – почетные граждане Кемеровской области – Кузбасса».

Приуроченное к грядущему 81-летию основания Кемеровской области мероприятие призвано повысить знания подрастающего поколения об их земляках, чьи заслуги в ряде случаев простираются далеко за пределы Кузбасса.

В ходе урока сотрудники кинотеатра ознакомят учащихся с фактами из истории становления города Кемерово, принципами звания «Почетный гражданин Кемеровской области» и достижениями его обладателей.

Рассказ о результатах труда почетных граждан подкреплен архивными документами и фотографиями, фрагментами театральных постановок и музыкальных композиций. Для закрепления информации будет проведен интерактивный опрос.

Интересующие подробности можно узнать по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино