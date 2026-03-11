Офицер Росгвардии провел урок мужества для школьников по случаю 10-летия ведомства

В поселке Яшкино сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии провел встречу со школьниками, посвященную 10-летию войск правопорядка.

Майор Евгений Б. посетил школу №4, где пообщался с учениками седьмого класса. В ходе встречи офицер рассказал ребятам об истории и задачах войск национальной гвардии Российской Федерации, а также о роли сотрудников ведомства в обеспечении общественной безопасности и защите граждан.

Особое внимание росгвардеец уделил службе во вневедомственной охране, объяснив школьникам, какие обязанности выполняют сотрудники подразделения и какие качества необходимы для работы в силовой структуре. Майор также поделился примерами из своей более 20-летней служебной практики и рассказал о возможностях поступления в образовательные организации войск национальной гвардии.

Школьники активно включились в диалог, задавали вопросы о службе, подготовке сотрудников и перспективах работы в Росгвардии.

В завершение встречи офицер пожелал учащимся успехов в учебе и отметил, что подобные мероприятия помогают молодежи лучше узнать о профессиях, связанных со службой в войсках правопорядка.

Фото: Росгвардия