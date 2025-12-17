Оформление автомобиля на жену не спасло нетрезвого водителя от конфискации транспортного средства

В Кузбассе осуждён очередной водитель, повторно управлявший автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на то, что транспортное средство было оформлено на супругу, в суде были установлены все основания для конфискации Renault SR в собственность государства.

49-летний житель Мариинска ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в качестве любителя езды в алкогольном опьянении за рулём своего автомобиля, в связи с чем в конце 2024 года был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён права управления транспортными средствами на срок полтора года.

Но уже в начале февраля 2025 года после употребления спиртного в вечернее время ему срочно понадобилось помыть автомобиль. Надеясь, что его не остановят сотрудники ГИБДД, он в состоянии алкогольного опьянения поехал к ближайшей автомойке.

Автомойка оказалась закрыта, и ему пришлось возвращаться домой на грязном автомобиле. На обратном пути на автомобиль обратили внимание сотрудники ГИБДД, которые решили проверить у водителя документы. При проверке правоохранители почувствовали от водителя запах алкоголя. Освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался проходить. Кроме того, при оформлении протокола об административном правонарушении выяснилось, что он уже лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Мариинский городской суд Кемеровской области назначил мариинцу наказание в виде 120 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на полтора года.

Решая вопрос о судьбе автомобиля RenaultSR, который использовался подсудимым при совершении преступления, суд выяснил, что хотя автомобиль и был зарегистрирован на супругу осуждённого, но приобретался в период брака на совместные денежные средства и находился в пользовании обоих супругов.

Поэтому в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Российской Федерации автомобиль был конфискован в собственность государства.

Не согласившись с решением суда в части конфискации, супруги обжаловали приговор в вышестоящую судебную инстанцию. Просили учесть, что конфискация автомобиля, который осуждённый использовал при совершении преступления без ведома супруги, нарушает права женщины как владелицы транспортного средства. Кроме того, изъятие машины затронуло интересы семьи: их ребёнок лишился возможности посещать дополнительные занятия, а бытовые вопросы стало сложнее решать.

Но судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда подтвердила законность конфискации транспортного средства. Доводы из жалоб не опровергли выводы суда о конфискации автомобиля, использованного осуждённым при совершении преступления.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городско суд