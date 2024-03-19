Оформления эВСД с продлением сроков годности

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» установлено, на предприятии ИП Колосовой Н.П. уполномоченным лицом осуществлялось продление сроков годности продукции через транзакцию с типом «переработка/производство».

Так, в феврале 2024 предприятием выработана продукция субпродукты говяжьи «Рубец говяжий для запекания (распил), замороженный, вес.» со сроком годности до 21.05.2024, сырьем для которой являлся «Рубец говяжий для запекания (распил), замороженный, вес.» со сроком годности до 16.05.2024.

В результате действий уполномоченного лица произошло необоснованное увеличение сроков годности продукции на 5 дней.

Уполномоченного лицу направлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В адрес Управления от ИП Колосовой Н.П. получен ответ на объявленное предостережение, что причиной ошибки стала опечатка при оформлении транзакции, выработанная партия выше указанной продукции снята с реализации.

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.