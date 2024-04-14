Отчетный концерт художественной самодеятельности состоялся в Акимо-Анненском СДК

Коллективы художественной самодеятельности Бороковского сектора и Акимо-Анненского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности порадовали зрителей своими выступлениями.

В концертной программе «Ах, сколько песен сложено» приняли участие вокальные группы «Золотая молодежь», «Сибирячки», «Солнышко», «Реченька», «Юность» и хор «Рябинушка». Также на сцене СДК выступили танцевальные ансамбли «Радуга» и «Аквамарин», театральные коллективы «Судари и сударыни», «Успех», «Бродячие артисты» и «Сюрприз».