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Отчетный концерт художественной самодеятельности состоялся в Акимо-Анненском СДК

Коллективы художественной самодеятельности Бороковского сектора и Акимо-Анненского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности порадовали зрителей своими выступлениями.
В концертной программе «Ах, сколько песен сложено» приняли участие вокальные группы «Золотая молодежь», «Сибирячки», «Солнышко», «Реченька», «Юность» и хор «Рябинушка». Также на сцене СДК выступили танцевальные ансамбли «Радуга» и «Аквамарин», театральные коллективы «Судари и сударыни», «Успех», «Бродячие артисты» и «Сюрприз».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/04/2024
Культура
Тяжин
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