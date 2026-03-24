Отделение СФР по Кузбассу проактивно пересмотрит выплаты единого пособия многодетным семьям с превышением дохода в 10 %

Региональное Отделение Социального фонда России c 22 мая 2026 года начнет пересматривать заявления на продление единого пособия, поданные с 1 января 2026 года многодетными семьями, у которых было незначительное превышение дохода.

22 мая 2026 года вступают в силу изменения федерального законодательства, смягчающие условия при назначении единого пособия для многодетных семей.

Так, многодетные семьи получают право на продление выплаты единого пособия, если их среднедушевой доход превышен не более чем на 10% от прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В Кузбассе в 2026 году он составляет 17 234 тыс. руб.

При этом для сохранения права на пособие должен быть соблюден срок обращения: заявление на продление должно быть подано в последнем месяце текущего периода назначения пособия или в течение трех последующих месяцев.

Отделение Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу автоматически пересмотрит все ранее принятые отказы многодетным семьям из-за небольшого превышения дохода, начиная с января 2026 года. Кузбасским семьям не потребуется заново подавать заявление. Уведомление о новом решении поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

Выплата будет установлена в размере 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. В Кузбассе его величина в 2026 году – 16 717 руб., пособие для многодетной семьи составит 8 358,50 руб. на каждого ребенка.

Единое пособие – это адресная мера поддержки для семей с детьми и беременных женщин. Выплата назначается на основании комплексной оценки нуждаемости.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

