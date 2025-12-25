Отделение Соцфонда по Кемеровской области выплатит детские пособия за декабрь досрочно

В связи с предстоящими новогодними праздниками Отделение СФР по Кемеровской области произведет выплату пособий семьям с детьми за декабрь досрочно – до 30 декабря 2025 года.

Напомним, выплата пособий производится в текущем месяце за предыдущий. Но из-за длинных новогодних каникул график выплат сдвигается.

На банковские счета получателей пособия и социальные выплаты семьям с детьми за декабрь поступят не в январе 2026 года, как положено по графику, а досрочно - в декабре 2025 года.

К ним относятся:

- единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам,

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям),

- ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет,

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,

- ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала,

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим родителям).

Если выплаты производятся через Почту России, их доставка за декабрь будет происходить в обычном режиме – в январе 2026 года (по графику работы почтовых отделений).

Пенсии за декабрь поступят кузбассовцам по графику, их выплата будет завершена 25 декабря.

«Региональное Отделение Соцфонда поздравляет всех жителей области с наступающими Новым Годом и Рождеством и напоминает, что следующие выплаты детских пособий на банковские счета получателей будут произведены по графику – в феврале 2026 года. Учитывайте это при планировании семейного бюджета», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР