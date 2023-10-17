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Педагоги прошли обучение в осенней школе СФУ

Для нашей страны все более актуален вопрос технологической независимости. Чтобы этого достичь, нужен фундамент, а потому инженерно-техническое образование должно начинаться в школе. И здесь важно не только высокое качество обучения физике и математике, но и интерес к этим предметам у учеников.

Поэтому мы вместе с преподавателями из МГУ имени М.В.Ломоносова на площадке СФУ помогли провести «Осеннюю школу учителей физики и математики» для педагогов из сибирских городов.

Три дня интересных лекций, мастер-классов и дискуссий стали отличным способом расширить методическую базу для эффективного обучения школьников в своих городах. Например, обучение физике в школе по проектному принципу, который уже внедряется в вузах.

Как итог, набор новых инструментов у педагогов, которые позволят сделать образовательный процесс еще более вовлекающим и интересным для детей. И что не менее важно твердое намерение сделать такие встречи регулярными и расширить их на такие предметы как химия, астрономия, биология.

 

Фото из открытых источников

Образование
kuzbassnews.ru
17/10/2023
Образование

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