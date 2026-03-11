По постановлению прокурора Яйского района женщина привлечена к административной ответственности за оскорбление сотрудника скорой медицинской помощи

В прокуратуру Яйского района поступило заявление от работника скорой медицинской помощи об оскорблении ее при выполнении должностных обязанностей.



Установлено, что 30 декабря 2025 года 40-летняя местная жительница вызвала скорую медицинскую помощь для своего сожителя. В процессе оказания услуги между женщиной и медицинскими работниками произошел конфликт, в ходе которого правонарушительница допустила оскорбительные, нецензурные выражения в адрес врача, унижающие его честь и достоинство. Свидетелями произошедшего стали жильцы многоквартирного дома.

По постановлению прокурора Яйского района суд привлек женщину к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области