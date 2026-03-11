Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

По постановлению прокурора Яйского района женщина привлечена к административной ответственности за оскорбление сотрудника скорой медицинской помощи

В прокуратуру Яйского района поступило заявление от работника скорой медицинской помощи об оскорблении ее при выполнении должностных обязанностей.

Установлено, что 30 декабря 2025 года 40-летняя местная жительница вызвала скорую медицинскую помощь для своего сожителя. В процессе оказания услуги между женщиной и медицинскими работниками произошел конфликт, в ходе которого правонарушительница допустила оскорбительные, нецензурные выражения в адрес врача, унижающие его честь и достоинство. Свидетелями произошедшего стали жильцы многоквартирного дома.

По постановлению прокурора Яйского района суд привлек женщину к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

 

Фото: пресс-служба Прокуратуры области

Общество
Происшествия
Яя
kuzbassnews.ru
11/03/2026
Общество
Происшествия
Яя
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus