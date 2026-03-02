Почти 30 тысяч ребят уже входят в «Лигу отличников Кузбасса»

За полгода губернаторская программа «Лига отличников Кузбасса» пополнилась более чем на 3 тысячи участников. В нее входят 18 188 школьников, 5 471 студент техникумов и колледжей, 5 482 студента вузов. К партнерской программе подключились 285 организаций: образовательные платформы, кафе, мобильные операторы, музеи, бассейны, магазины канцелярии и другие.



Для отличников действуют скидки и специальные предложения по всему региону, бесплатный проезд на общественном транспорте.

Напомним, межведомственная программа поддержки талантливых детей и молодежи «Лига отличников Кузбасса» стартовала по инициативе губернатора Ильи Середюка. Также в регионе действует целая система поощрений для одаренных школьников и студентов. Отличникам выплачивают губернаторские и именные стипендии, а для выпускников общеобразовательных организаций учрежден знак «Отличник Кузбасса».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса