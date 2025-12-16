Под эгидой Росгвардии в Кемерове прошёл турнир по самбо среди юных спортсменов

В Кемерове на территории отряда специального назначения «Кузбасс» под эгидой Росгвардии состоялся городской турнир по самбо «Кубок новичка». Соревнования были организованы Федерацией самбо Кузбасса и объединили около 100 юных спортсменов в возрасте от 6 до 8 лет. Половину участников составили дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Перед началом турнира для гостей и участников были проведены показательные выступления с элементами борьбы, которые продемонстрировали более опытные самбисты. Для большинства юных спортсменов данные соревнования стали первыми в спортивной карьере. Турнир прошёл в стенах воинской части Росгвардии и был приурочен к Году защитника Отечества.

В тренерском составе - действующий военнослужащий спецназа Росгвардии, мастер спорта по самбо и дзюдо с позывным «Тренер». В свободное от службы время он тренирует детей своих товарищей, которые в настоящее время находятся в длительных служебных командировках.

Для самых юных участников соревнования проходили в игровом формате под названием «Хвостики». Данный формат направлен на мягкое приобщение детей к состязательной деятельности. По правилам игры юным самбистам необходимо было сорвать ленту-хвост у соперника, одновременно защищая свою. Такой подход позволяет в игровой форме подготовить спортсменов к полноценным поединкам на ковре в будущем и свести риск травматизма к минимуму.

Во второй половине дня состоялись соревнования среди более опытных самбистов, которые боролись за победу в 11 весовых категориях уже по правилам спортивного самбо.

Вице-президент Федерации самбо Кузбасса Сергей Кириченко отметил значимость проведения турнира именно на территории воинской части:

«Мы находимся в замечательном месте, где служат и защищают нашу страну настоящие профессионалы. А мы, в свою очередь, помогаем воспитывать подрастающее поколение. Первые соревнования — это особые эмоции. Первые радости, первые победы и первые слёзы. Их невозможно сравнить даже с чемпионатами высокого уровня. Для детей это самые яркие и запоминающиеся ощущения. Наша задача - не просто заинтересовать, а влюбить ребёнка в самбо, чтобы выросла достойная спортивная смена».

Военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» с позывным «Тренер» подчеркнул, что турнир ориентирован прежде всего на новичков:

«Это городские соревнования для детей, которые начали заниматься самбо совсем недавно - от нескольких месяцев до полугода. Формат «Хвостики» исключает приёмы, броски и болевые, что делает участие безопасным. Так мы постепенно приучаем детей к самбо. Для ребят постарше, которые тренируются второй-третий год, уже предусмотрена полноценная борьба. Самое главное для начинающих - настрой, желание побеждать и проявлять характер».

Он также напомнил, что самбо является национальным видом спорта и входит в программы профессиональной подготовки военнослужащих. Спортивный зал на территории отряда был открыт в 2022 году при поддержке областной федерации самбо. В настоящее время в нём занимаются около 80 человек, большинство из которых - дети военнослужащих. Все занятия проводятся на бесплатной основе.

В августе текущего года было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией самбо и Управлением Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу. Документ стал важным шагом в развитии спортивного и боевого самбо в регионе, расширил возможности для тренировок, проведения соревнований и привлечения молодёжи к занятиям спортом. Территориальное управление Росгвардии в Кузбассе рассматривает развитие национальных видов спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи как одно из приоритетных направлений своей деятельности.

Фото: Росгвардия