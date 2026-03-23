Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай и Гонконг экспортирована уникальная продукция животного происхождения

4 и 16 марта 2026 года в Кузбассе проконтролированы две экспортные партии продукции животного происхождения: сухие рога северного оленя для отправки железнодорожным транспортом в Китай и побочные продукты марала в Гонконг для отправки авиатранспортом.

Стоит отметить, что партии общим объемом 16,88 тонн успешно прошли исследования на содержание радионуклидов в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и были признаны Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и принимающих государств.

В каждом случае на животноводческую продукцию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты формы 5f. Организация отгрузок осуществлялась аттестованным на экспорт предприятием Кемеровской области — Кузбасса по предварительно оформленным заявкам в системе eCert.