Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай и Гонконг экспортирована уникальная продукция животного происхождения

 

4 и 16 марта 2026 года в Кузбассе проконтролированы две экспортные партии продукции животного происхождения: сухие рога северного оленя для отправки железнодорожным транспортом в Китай и побочные продукты марала в Гонконг для отправки авиатранспортом.
 Стоит отметить, что партии общим объемом 16,88 тонн успешно прошли исследования на содержание радионуклидов в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и были признаны Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и принимающих государств.
 В каждом случае на животноводческую продукцию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты формы 5f. Организация отгрузок осуществлялась аттестованным на экспорт предприятием Кемеровской области — Кузбасса по предварительно оформленным заявкам в системе eCert.

 

kuzbassnews.ru
23/03/2026
Общество
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
