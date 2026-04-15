Под контролем Россельхознадзора в Киргизию отгружено 1,9 тысячи тонн кузбасской пшеницы

13 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 28 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для экспорта в Киргизию.

Под контролем ведомства погрузка 1,9 тыс. т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Таким образом, с начала 2026 года, с даты открытия данного направления для отгрузки продовольственной пшеницы из Кузбасса, общий объем составил уже 3,1 тыс. т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».