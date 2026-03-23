Под контролем Россельхознадзора в Кыргызстан отгружены первые в 2026 году партии кузбасской пшеницы

17 марта специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 7 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и подготовленной для отправки в Республику Кыргызстан.

Под контролем ведомства погрузка первых в 2026 году экспортных партий пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 489 т.

Продукция подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».