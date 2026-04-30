Подведены итоги юбилейного XV сезона олимпиады «13-й элемент. ALхимия будущего»

XV сезон Всероссийской олимпиады «13-й элемент. ALхимия будущего», генеральным партнером которой выступает РУСАЛ, завершен. В 2025-2026 учебном году в отборочном этапе приняли участие почти 7 тысяч учащихся 8–11 классов и 1–2 курсов ссузов из различных регионов России, а победителями и призерами стали 234 участника. В Кемеровской области финалистами и победителями олимпиады стали 35 кузбасских школьников из Новокузнецка, Кемерова, Мысков и Междуреченска.

Цель олимпиады выявлять одаренных школьников и формировать устойчивый интерес к техническим и инженерным профессиям.

Финалисты отмечают, что олимпиада стала для них важным шагом в развитии аналитического мышления и инженерных навыков.

Так финалист Егор Тимошин отметил практическую ценность подготовки: «Я пришел на олимпиаду спонтанно, но подготовка оказалась очень полезной. Она развивает навыки, которые остаются на всю жизнь. Даже если конкретные задачи не пригодятся напрямую, умение анализировать и решать нестандартные вопросы важно для будущей инженерной работы».

Участники олимпиады рассматриваются Компанией не просто как талантливые школьники, а как потенциальный кадровый резерв отрасли.

Победители и призеры олимпиады «13-й элемент. ALхимия будущего» уже получили заслуженные награды и дополнительные баллы для поступления в вузы, а впереди — новый учебный год и новые участники, которым только предстоит попробовать свои силы.

Олимпиада "13-й элемент. ALхимия будущего" проводится с 2011 года по инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска для выявления и поддержки талантливых детей в области точных и естественных наук. 

Всего за это время в олимпиаде приняли участие больше 50 тысяч учеников.

Фото: РУСАЛ

kuzbassnews.ru
30/04/2026
