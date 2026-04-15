Презентация четвертой части цикла фильмов о космонавте Алексее Леонове

10 апреля в рамках Международной киноакции «Неделя космического кино» и V международного фестиваля Юрия Гагарина состьялась презентация четвертой части «Алексей Леонов. В памяти звезд» из цикла документальных фильмов о космическом первопроходце, дважды Герое Советского Союза Алексее Архиповиче Леонове.

Кинолента «Алексей Леонов. В памяти звезд», как и первые три части, основана на уникальных интервью Алексея Архиповича, записанных его дочерью Оксаной Леоновой. В планах – создать альманах историй, рассказанных легендарным космонавтом Алексеем Леоновым, дополнить их документальными съемками, чтобы на экране отразить целую эпоху, погрузиться в которую было бы интересно зрителям любого возраста.

Премьерные показы первого фильма «Алексей Леонов. Космос внутри» прошли именно в Кузбассе в январе 2023 года, раньше, чем состоялась премьера на первом канале. Первыми этот фильм увидели кузбассовцы. Тогда же по инициативе Губернатора Кемеровской области-Кузбасса фильм о прославленном земляке транслировался на региональных телевизионных каналах в России и Белоруссии.

Второй фильм «Алексей Леонов. По самому краю» кузбассовцы увидели 11 апреля 2024 года. Он посвящен событиям 1965-1975 гг. – подготовке Алексеем Архиповичем Леоновым группы космонавтов для полета на Луну и участию в первой стыковке космических кораблей разных стран – «Союз-19» (СССР) и Apollo (США). И его тоже кузбассовцы увидели первыми! Показы прошли в 54 городах Трудовой доблести России, республике Беларусь, муниципальных кинозалах и учреждениях культуры Кузбасса.

В третьей части цикла документальных фильмов – «Алексей Леонов. Заря. Кедр. Алмаз» Алексей Леонов делится воспоминаниями о Сергее Королёве – легендарном главном конструкторе ракетно-космической техники в СССР, о знакомстве и дружбе с первым космонавтом Юрием Гагариным, о жизни, быте, подготовке к полётам отряда первых космонавтов. Эту часть фильма посмотрели жители Амурской, Волгоградской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Магаданской, Саратовской, Кировской, Челябинской областей, Алтайского края, Чувашской Республики, Донецкой народной Республики и Гродненской области Республики Беларусь.

Четвертую часть фильма, по традиции, первыми посмотрели кузбассовцы! Название фильма говорит само за себя: «Алексей Леонов. В памяти звезд». Помимо воспоминаний Алексея Архиповича, зрители увидят интервью знаменитых людей, рассказывающих о его многогранной личности: космонавт, кумир миллионов, великий человек, друг, художник, киногерой, космический дипломат, бизнесмен.

Премьера четвертой части прошла 10 апреля одновременно в регионах России и республике Беларусь.

Совместно с Министерством образования Кузбасса были организованы специальные показы «Алексей Леонов. В памяти звезд» для более 1000 учащихся космических классов образовательных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, регионального образовательного центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» и кадет губернаторских образовательных учреждений Кузбасса.

